رئيس جامعة جازان يكرم الفائزين بماراثون اليوم الوطني الـ95

توّج رئيس جامعة جازان، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، مساء اليوم، الفائزين في سباق الماراثون الذي نظمته الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك أمام البرج الإداري بالمدينة الجامعية.
وانطلق السباق من الكورنيش الشمالي وصولًا إلى البوابة الشمالية للجامعة، لمسافة 8 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة تجاوزت 230 متسابقًا من مختلف الفئات العمرية، في أجواء رياضية ووطنية تفاعل معها الحضور.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي، أن سباق الماراثون يهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي داخل الجامعة، ونشر ثقافة الجري لما لها من فوائد صحية واجتماعية، مبينًا أن السباق يُعد من البرامج السنوية التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية ضمن احتفال العمادة باليوم الوطني.
وأشار الدكتور فقيهي إلى أن هذا الاحتفاء الوطني يجسّد قيم الولاء والانتماء للدين، ثم القيادة والوطن، ويُعرّف بالمنجزات التنموية التي تحققت، ويستحضر مآثر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما قدّمه من بطولات صنعت مجد هذا الوطن الشامخ.