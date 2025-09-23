رئيس جامعة جازان يكرم الفائزين بماراثون اليوم الوطني الـ95

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي، أن سباق الماراثون يهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي داخل الجامعة، ونشر ثقافة الجري لما لها من فوائد صحية واجتماعية، مبينًا أن السباق يُعد من البرامج السنوية التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية ضمن احتفال العمادة باليوم الوطني.