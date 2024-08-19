مدير "تعليم الطائف" يقف ميدانياً على مركز القبول الموحد لقبول الطلاب

وقف مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي مساء اليوم ميدانياً على مركز القبول الموحد يرافقه المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلبة والطالبات بالمدارس للعام الحالي 1446 هـ، واستيعابهم وتوزيعهم على المدارس، وإنهاء إجراءات قبولهم وفق التعليمات والأنظمة بهذا الشأن؛ حيث تم التأكيد على مديري ومديرات المدارس بتيسير إجراءات القبول، وعدم تكليف أولياء الأمور جهد التنقل بين المدارس والمكاتب والإدارة .
كما وجه المدير العام للتعليم في الطائف بإنشاء مركز موحد للتسجيل لأول مرة في تعليم الطائف يقع في المركز العلمي، بالإضافة إلى لجان القبول في المدارس ومكاتب التعليم لإنهاء إجراءات القبول ومعادلات الشهادات وحل كل ما يتعلق بإجراءات قبول الطلاب.
ودعا "الغامدي" جميع أولياء الأمور ممن لديهم إشكاليات في القبول إلى مراجعة المركز الموحد وتسجيل موعد إلكتروني ومراجعة اللجنة لإنهاء وحل ما يواجه من إشكاليات راجياً للجميع التوفيق والسداد .
يشار إلى أن المركز يعنى بتسجيل الطلبة في المدارس، ومعادلة الشهادات، وإنهاء إجراءات القبول في المدارس، بالإضافة إلى لجان لقبول الطلاب وإنهاء إجراءاتهم، تبدأ من المدرسة وفي كل مدرسة لجنة قبول يكون فيها ضابط اتصال ما بين المدرسة ولجنة القبول في كل مكتب تعليم والتي تعنى بإنهاء إجراءات القبول على مستوى المكتب ومن ثم لجنة القبول بالإدارة لإنهاء كافة الإجراءات التي لم تحل في المدرسة ولا في مكتب التعليم.
وتتولى اللجان العديد من المهام أبرزها: التنسيق مع مديري المدارس لتيسير عملية القبول، وعلى المدارس ومكاتب التعليم العمل على مساعدة أولياء الأمور في حل المشكلات التي قد تعترضهم وخصوصاً في الأحياء ذات الكثافة العالية والطلاب والطالبات القادمين من مناطق أخرى لمساعدتهم، دون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم وتمكينهم وفقاً للشواغر المتاحة في المدارس وقبولهم لمن تنطبق عليهم الشروط وفق إمكانية القبول في المدارس ومعادلة الشهادات، وتتولى هذه اللجان دراسة أوضاع الطلاب ذوي الظروف الخاصة وتوجيههم بما يتناسب مع كل حالة.