مدير "تعليم الطائف" يقف ميدانياً على مركز القبول الموحد لقبول الطلاب

يشار إلى أن المركز يعنى بتسجيل الطلبة في المدارس، ومعادلة الشهادات، وإنهاء إجراءات القبول في المدارس، بالإضافة إلى لجان لقبول الطلاب وإنهاء إجراءاتهم، تبدأ من المدرسة وفي كل مدرسة لجنة قبول يكون فيها ضابط اتصال ما بين المدرسة ولجنة القبول في كل مكتب تعليم والتي تعنى بإنهاء إجراءات القبول على مستوى المكتب ومن ثم لجنة القبول بالإدارة لإنهاء كافة الإجراءات التي لم تحل في المدرسة ولا في مكتب التعليم.