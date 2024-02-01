صباح اليوم.. "محافظ الأفلاج" يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

وكانت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن أسماء الجوامع التي تقام فيها صلاة الاستسقاء في مدينة ليلى، ضمت 6 جوامع هي: "جامع الملك عبدالله، وجامع الصحابة، وجامع برجس، وجامع الموقفة، وجامع الفيصلية، مسجد شمال الخالدية" وحددت توقيت دخول الخطيب الساعة 6:45 صباحًا.