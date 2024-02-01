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صباح اليوم.. "محافظ الأفلاج" يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء
أَم المصلين الشيخ سلطان السلطان وتحدث عن فضل الاستسقاء ومشروعيته
أدى جموع المصلين اليوم الخميس صلاة الاستسقاء، في محافظة الأفلاج، يتقدمهم المحافظ الدكتور أحمد العلم.
وأَم المصلين في جامع الملك عبدالله بليلي، الشيخ سلطان السلطان الذي تحدث في خطبته عن فضل الاستسقاء ومشروعيته في حالة الجدب وتأخر نزول المطر والحث على الاستغفار والتوبة ومحاسبة النفس.
وكانت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن أسماء الجوامع التي تقام فيها صلاة الاستسقاء في مدينة ليلى، ضمت 6 جوامع هي: "جامع الملك عبدالله، وجامع الصحابة، وجامع برجس، وجامع الموقفة، وجامع الفيصلية، مسجد شمال الخالدية" وحددت توقيت دخول الخطيب الساعة 6:45 صباحًا.