محافظ ظهران الجنوب يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني 94

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبوسراح، مساء أمس الأربعاء، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، بالمركز الحضاري للمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز المرتبطة وعدد من المشايخ والأهالي.
وعبّر محافظ ظهران الجنوب عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الـ 94 نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل 94 عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائيًا فريدًا من نوعه، إذ إن الملك المؤسس -رحمه الله- كان همّه الأول إنسان هذه الأرض، فكان أن كرّس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية؛ لكي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحواضر من خدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان هما القاعدة الصلبة التي سينطلق منها أبناء الوطن للنهوض بوطنهم.
بدأ الحفل الذي قدمه مفرح حمود آل شري بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم للطالب سالم مفرح، تلاها كلمة المحافظ.
وتغنّى الشعراء سعيد بن مساعد الوادعي، محمد بن مجثل الكوالي، يحيى عوض آل عامر بالوطن وحب الوطن بإلقاء القصائد الشعرية بهذه المناسبة الغالية.
وألقى مدير "التعليم" طارق بن علي آل فرحان كلمة أهالي المحافظة هنأ فيها القيادة بهذا اليوم المجيد، موضحًا التطور الكبير الذي يشهده وطننا الغالي في جميع المجالات المختلفة من إنجازات وابتكارات، أثبتت للعالم مكانة المملكة في العالم راجيًا من الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه في ظل قيادة رشيدة حكيمة.
وقُدم عرض مرئي عن الوطن من إعداد عبدالوهاب محمد هباش، ثم أوبريت الوطن من كلمات الشاعر جبران جابر الوادعي والشاعر مجثل بن سالم الوادعي بمشاركة الفرق الشعبية بالمحافظة.
وكان المحافظ قد رعى، عصر اليوم، انطلاق المسيرة الوطنية بمشاركة مديري الإدارات الحكومية.