محافظ ظهران الجنوب يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني 94

وعبّر محافظ ظهران الجنوب عن فرحته بهذا اليوم الوطني العظيم قائلًا: في يومنا الوطني الـ 94 نحتفل وكلنا فخر واعتزاز بمنجز بدأت لبنته الأولى قبل 94 عامًا بإعلان المملكة العربية السعودية بعد إعادة توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- ولعل عجلة البناء سبقت تاريخ اكتمال التوحيد بأعوام عديدة بدأت منذ فتح الرياض في الخامس من شوال 1319هـ، فمنذ ذلك التاريخ وعجلة الوحدة والتنمية شكلت ثنائيًا فريدًا من نوعه، إذ إن الملك المؤسس -رحمه الله- كان همّه الأول إنسان هذه الأرض، فكان أن كرّس الأمن والأمان، وحرص على توطين البادية وإنشاء المجتمعات الحضرية؛ لكي ينعم ابن البادية بما ينعم به أبناء الحواضر من خدمات ومن أهمها التعليم والصحة اللتان هما القاعدة الصلبة التي سينطلق منها أبناء الوطن للنهوض بوطنهم.