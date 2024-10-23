بـ 8 أركان للتوعية.. "ولادة الدمام" يطلق فعاليات أسبوع الرعاية التنفسية

افتتح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور خالد بن صالح صبر، اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع الرعاية التنفسية التي ينظمها على مدى يومين مستشفى الولادة والأطفال بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي) بمشاركة التطوع الصحي وذلك في مجمع العثيم مول بالدمام .
وتفصيلاً، أكدت إدارة المستشفى أن الفعالية تستهدف توعية كافة شرائح المجتمع حول الرعاية التنفسية من خلال إقامة 8 أركان توعوية للتعريف بتخصص الرعاية التنفسية ومهام أخصائي الرعاية التنفسية في المستشفى وكذلك دور أخصائي الرعاية التنفسية في مختبر وظائف الرئة وإيضاح متطلبات الفحص وكيفية إجرائه للمرضى المصابين بأمراض وأعراض تنفسية عند مراجعتهم للعيادة الصدرية، وتوضيح دور أخصائي الرعاية التنفسية في الرعاية المنزلية عبر الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي للمرضى المعتمدين على أجهزة تنفس صناعي في المنزل أو على الأوكسجين.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن الأركان تستعرض الإنعاش القلبي الرئوي وأهمية التدريب على إنقاذ الحياة وأهمية الإسعافات الأولية والتدريب على إنقاذ الأطفال عند حدوث اختناق وكيفية عملية الإنقاذ، كما تضمنت ركناً للتوعية بأضرار التدخين وآثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع وطرق الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ركن يقدم للزوار الاستشارات الطبية التنفسية للأطفال وركن ترفيهي للأطفال .