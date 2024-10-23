بـ 8 أركان للتوعية.. "ولادة الدمام" يطلق فعاليات أسبوع الرعاية التنفسية

وتفصيلاً، أكدت إدارة المستشفى أن الفعالية تستهدف توعية كافة شرائح المجتمع حول الرعاية التنفسية من خلال إقامة 8 أركان توعوية للتعريف بتخصص الرعاية التنفسية ومهام أخصائي الرعاية التنفسية في المستشفى وكذلك دور أخصائي الرعاية التنفسية في مختبر وظائف الرئة وإيضاح متطلبات الفحص وكيفية إجرائه للمرضى المصابين بأمراض وأعراض تنفسية عند مراجعتهم للعيادة الصدرية، وتوضيح دور أخصائي الرعاية التنفسية في الرعاية المنزلية عبر الزيارات المنزلية مع الفريق الطبي للمرضى المعتمدين على أجهزة تنفس صناعي في المنزل أو على الأوكسجين.