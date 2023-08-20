93 ألف طالب وطالبة ينتظمون بمدارس تعليم محايل.. و"القرقاح" يشارك في توزيع الكتب

انتظم على مقاعد الدراسة صباح اليوم الأحد قرابة 93 ألف طالب وطالبة بـ738 مدرسة بتعليم محايل عسير والمكاتب التابعة لها.
واستقبل الطلاب والطالبات 12986 من الهيئتين التعليمية والإدارية.
من جهة أخرى تفقد محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، صباح اليوم سير العملية التعليمية والتربوية بعدد من المدارس؛ حيث زار مدرسة الملك عبدالعزيز وفصول التربية الخاصة ومتوسطة الملك خالد بالمحافظة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يرافقه مدير تعليم محايل المكلف علي أحمد يوسف آل معنتر.
والْتقى محافظ محايل خلال جولته مديري المدرستين والمعلمين وأبناءه الطلاب، واطمأن على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.
وزار "القرقاح" الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتبادل الحديث معهم.. وفي لفتة أبوية شارك في توزيع الكتب على الطلاب، وطالبهم بالحرص والجد والاجتهاد من أول يوم، والاستفادة مما وفرته الدولة من دعم وتشجيع؛ فهم رهان وأمل المستقبل لهذا الوطن العزيز ولمجتمعهم وأسرهم.
وثمّن القرقاح اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقطاع التعليم، وأشاد بحرص أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وكذلك الدعم والمساندة والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم ومدير عام منطقة عسير لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.