93 ألف طالب وطالبة ينتظمون بمدارس تعليم محايل.. و"القرقاح" يشارك في توزيع الكتب

من جهة أخرى تفقد محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، صباح اليوم سير العملية التعليمية والتربوية بعدد من المدارس؛ حيث زار مدرسة الملك عبدالعزيز وفصول التربية الخاصة ومتوسطة الملك خالد بالمحافظة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، يرافقه مدير تعليم محايل المكلف علي أحمد يوسف آل معنتر.