"سقيا الماء": عبوات المياه الموزعة على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تزيد على 657 ألف عبوة

أكدت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة أنه تم توزيع 957.685 عبوة مياه ضمن مشروعات السقيا في شهر أكتوبر 2022، حيث بلغ عدد عبوات المياه الموزعة على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام 657,700 عبوة وعلى سقيا المساجد 110,160 عبوة و12,960 عبوة لسقيا مغاسل الموتى و17,680 لسقيا الأربطة 7,640 لسقيا تحفيظ القرآن الكريم كما تم تأمين 21,240 عبوة ماء للجان العاملة في مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، إضافة إلى سقيا ميقات الجحفة ووادي محرم بالطائف بواقع 103,840 عبوة.
جاء ذلك في تقرير سقيا لشهر أكتوبر الماضي والذي كشف عن استفادة 1005 عاملين من برنامج سقيا العمال، كما استفاد 25,460 من أسر الجمعيات الخيرية و477 منزل أسرة شهريًا من مشروع السقيا بالصهاريج في القرى طوال العام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم أن الجمعية بدأت مشروع السقيا لقرى محافظة الطائف عن طريق الصهاريج بقيمة 612,000 ريال بتنفيذ وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، بالإضافة إلى تدشين مشروع يحقق الاستدامة ويحفظ كرامة المحتاجين وهو: تركيب محطات تنقية وبرادات مياه في سكن 500 أسرة بمحافظة جدة بقيمة 629,625 ريال، مشيرًا إلى أن تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة بلغ 11 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال، وكشف عن بدء إجراءات استخراج الكروكيات من أمانة العاصمة المقدسة تمهيدًا لتصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة بمبلغ 4 ملايين وتسعمائة ألف ريال.
يُذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تواصل استقبال التبرعات لدعم مشروعات السقيا على حساب مصرف الراجحي رقم
SA0680000502608010169137
وحساب البنك الأهلي السعودي رقم
SA2010000012600000515407
فيما يمكن الاستفسار عن هذه المشروعات من خلال الأرقام:
0533317455 - 0506668129