"سقيا الماء": عبوات المياه الموزعة على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام تزيد على 657 ألف عبوة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم أن الجمعية بدأت مشروع السقيا لقرى محافظة الطائف عن طريق الصهاريج بقيمة 612,000 ريال بتنفيذ وقف "تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، بالإضافة إلى تدشين مشروع يحقق الاستدامة ويحفظ كرامة المحتاجين وهو: تركيب محطات تنقية وبرادات مياه في سكن 500 أسرة بمحافظة جدة بقيمة 629,625 ريال، مشيرًا إلى أن تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة بلغ 11 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال، وكشف عن بدء إجراءات استخراج الكروكيات من أمانة العاصمة المقدسة تمهيدًا لتصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة بمبلغ 4 ملايين وتسعمائة ألف ريال.