37 مترشحاً ومترشحة يتنافسون على عضوية "إعلاميون" في دورته الثانية

يتنافس مساء بعد غد الخميس، 37 إعلامياً وإعلامية على الفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" في دورته الثانية (2022 - 2026).
وبيّن الأمين العام لجمعية "إعلاميون" رئيس لجنة الانتخابات الزميل ناصر بن فالح الغربي، أن تقدم 37 مترشحاً لانتخابات مجلس إدارة جمعية يعتبر حدثاً غير مسبوق على مستوى الجمعيات في المملكة.
وأشار الغربي أن الترشح للانتخابات مر بعدة مراحل، بدأت بعد إقرارها في الجمعية العمومية العادية الأولى لعام 2022، حيث فتح المجال للأعضاء العاملين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس، وذلك بناء على اللائحة الأساسية للجمعية.
وأوضح الغربي أن الجمعية العمومية العادية للجمعية أقرت في اجتماعها الأول لعام 2022 م، الذي عقد يوم الخميس 06 رمضان 1443هـ الموافق 07 أبريل 2022م، تشكيل لجنة الانتخابات التي تولت إدارة تنظيم العملية الانتخابية، حيث تم اختيارها من الأعضاء العاملين برئاسة الأمين العام للجمعية، وعضوية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الجمعة، والأستاذ خالد بن علي الشهراني أعضاء الجمعية العمومية.
وثمن رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، دعم الجمعية العمومية وحرصها على إجراء الانتخابات في وقتها، وحرصهم على نجاح هذه الدورة، مبيناً أن أعمال اللجنة انطلقت منذ 8 أشهر لتنظيم هذه الانتخابات التي تشهد تنافس 37 زميلاً وزميلة على عضوية مجلس إدارة الجمعية الذي يبلغ 11 مقعداً بعد قرابة 9 أشهر، وسينتخبهم 178 ناخباً يشكلون عدد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية "إعلاميون" الذين يحق لهم التصويت في الاجتماعين والانتخابات.
وأكد الغربي أن هذه الشراكات تفخر بها جمعية "إعلاميون" وتعزز التكامل بين مكونات القطاع غير الربحي الذي يشهد نمواً غير مسبوق بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها العظيمة "رؤية 2030".