37 مترشحاً ومترشحة يتنافسون على عضوية "إعلاميون" في دورته الثانية

وأوضح الغربي أن الجمعية العمومية العادية للجمعية أقرت في اجتماعها الأول لعام 2022 م، الذي عقد يوم الخميس 06 رمضان 1443هـ الموافق 07 أبريل 2022م، تشكيل لجنة الانتخابات التي تولت إدارة تنظيم العملية الانتخابية، حيث تم اختيارها من الأعضاء العاملين برئاسة الأمين العام للجمعية، وعضوية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الجمعة، والأستاذ خالد بن علي الشهراني أعضاء الجمعية العمومية.