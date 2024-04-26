على مدى 7 أيام.. "بيئة مكة" تنظِّم فعاليات أسبوع البيئة بشعار "بيئتك تعرفك"

من جهته، أفاد مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي أن أسبوع البيئة يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، والتوعية بأهمية الحد من التلوث البيئي، ونشر الوعي البيئي، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبيّن أن هناك فعاليات عديدة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.