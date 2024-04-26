على مدى 7 أيام.. "بيئة مكة" تنظِّم فعاليات أسبوع البيئة بشعار "بيئتك تعرفك"

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" في محافظات منطقة مكة المكرمة، تستهدف عدة أركان توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى حملات التشجير، وتنظيف الشواطئ والمتنزهــــات البريــــة وبمشاركة جهات رسمية وخاصة وستنطلق الفعاليات يوم الأحد 28 أبريل وعلى مدى 7 أيام.
وأكد "الخليف" حرص فرع الوزارة بالمنطقة مع الجهات ذات العلاقة، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أسبوع البيئة يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
من جهته، أفاد مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي أن أسبوع البيئة يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، والتوعية بأهمية الحد من التلوث البيئي، ونشر الوعي البيئي، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبيّن أن هناك فعاليات عديدة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.
وفي محافظة جدة تقام فعالية في "السلام المول"، بالإضافة إلى المشاركة في حملات التشجير المختلفة في مدارس المحافظة.
وفي العاصمة المقدسة، تنطلق فعاليات توزيع شتلات في مركز حراء الثقافي، ومعرض لأسبوع البيئة في سوق الضيافة بمكة، بالإضافة إلى حملات التشجير المختلفة بالتعاون مع العديد من الجهات.
وفي محافظة رابغ، يدشن محافظ رابغ إلكترونياً فعاليات أسبوع البيئة، حيث ستنطلق الفعاليات بتشجير عدد من المواقع داخل المحافظة ومراكزها وعدد من المتطوعين والطلاب.
ويتم تنفيذ تنظيف مرسى السرج من أدوات الصيد غير النظامية والمتروكة على ضفاف الشاطئ، وذلك بالتعاون مع بلدية ومكتب التعليم وقيادة حرس الحدود بمحافظة رابغ وبمشاركة القطاع الخاص.
وفي محافظة العرضيات سيدشن محافظ العرضيات بمبنى المحافظة عدة فعاليات، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية "البلدية الشمالية، والبلدية الجنوبية، ومكتب تعليم العرضيات"، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.
وفي محافظة الطائف، يدشن مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف فعالية أسبوع البيئة بمجمع قلب الطائف، وسيتم خلال أيام الفعالية استكمال أعمال تشجير في وادي غدير البنات، وفي عدد من المدارس بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات التطوعية.
وفي محافظة القنفذة، يتم تدشين فعالية أسبوع البيئة في الواجهة البحرية للكورنيش من قبل مدير مكتب الوزارة بالمنطقة، وسيجري خلال الفعالية العديد من الأنشطة البيئية؛ منها أعمال التشجير التي ستقام بمشاركة العديد من الجهات.