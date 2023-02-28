أشجار البن على طاولة "بيئة عسير".. الوقوف على الشتلات وتكريم المزارعين

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير- ممثلاً بمكتب أبها- ورشة عمل بعنوان: "خدمة ورعاية أشجار البن"، برعاية وكالة الوزارة للزراعة الإدارة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وبحضور مدير إدارة الزراعة المهندس علي سيف القحطاني، نيابة عن مدير عام فرع الوزارة في المنطقة، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، وبحضور مدير مكتب أبها يحيى محمد آل عون وجمعية البن التعاونية بعسير، وعدد من المزارعين المهتمين بزراعة البن بالمنطقة.