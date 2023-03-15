"أمانة الطائف" تستقبل 856 طلبًا للرخص الإنشائية خلال فبراير 2023

تلقّت "أمانة الطائف"، خلال فبراير الماضي، 856 طلبًا للرخص الإنشائية، عبر البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي منصة "بلدي" الإلكترونية.
وذكرت الأمانة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الطلبات المقدمة شملت القرارات المساحية لغرض استخراج رخص البناء 306 طلبات، نقل ملكية 32 طلبًا، رخصة ترميم ستة طلبات، تعديل بيانات رخصة بناء 187 طلبًا، تصحيح بيانات رخصة بناء 21 طلبًا، تجديد رخصة بناء 20 طلبًا، إضافة وتعديل مكونات 242 طلبًا، إصدار شهادة إشغال 466 طلبًا، تصحيح وضع مبنى قائم عشرة طلبات، إصدار تقرير فني ستة طلبات، إدخال رخصة قديمة 230 طلبًا، إصدار رخصة بناء 222 طلبًا.
وأكد البيان أن الأمانة تعمل على سرعة إنجاز الطلبات كافة، والتيسير على المستفيدين عبر منصة "بلدي" لإصدار الرخص الإلكترونية بكل أنواعها، بما يحقق تحسين الأداء والإنتاجية وتقديم الخدمة المثلى للعملاء.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تسهيل الإجراءات لإصدار الرخص الإنشائية دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة، والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج الإلكترونية لاختصار الوقت والجهد.
يُذكر أن منصة الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص "بلدي" الأكثر استخدامًا من قبل المستفيدين من الخدمات البلدية المختلفة، وتقدم المنصة الخدمات المعلوماتية والتي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي، وسرعة إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.