"أمانة الطائف" تستقبل 856 طلبًا للرخص الإنشائية خلال فبراير 2023

وذكرت الأمانة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الطلبات المقدمة شملت القرارات المساحية لغرض استخراج رخص البناء 306 طلبات، نقل ملكية 32 طلبًا، رخصة ترميم ستة طلبات، تعديل بيانات رخصة بناء 187 طلبًا، تصحيح بيانات رخصة بناء 21 طلبًا، تجديد رخصة بناء 20 طلبًا، إضافة وتعديل مكونات 242 طلبًا، إصدار شهادة إشغال 466 طلبًا، تصحيح وضع مبنى قائم عشرة طلبات، إصدار تقرير فني ستة طلبات، إدخال رخصة قديمة 230 طلبًا، إصدار رخصة بناء 222 طلبًا.