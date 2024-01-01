صاحب فيديو "سامحوني".. "تنمية الأفلاج" تودع مقيماً باكستانياً بالهدايا

تفاعلت جمعية تنمية الأفلاج مع "فيديو" متداول، اليوم الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقيم باكستاني يعمل في المحافظة، منذ 30 عاماً، يعلن رحيله ويطلب من الأهالي مسامحته.