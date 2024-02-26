برعاية "الزهراني".. "أهالي الليث" يحتفلون بـ"يوم التأسيس" بالواجهة البحرية

ونوّه محافظ الليث بأن يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون؛ مبينًا أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، ويبرز ما وصلت إليه مملكة الرخاء والعطاء في عصرنا الحاضر من مكانة في شتى المجالات، وما تشهده من توالٍ للنجاحات في مختلف الأصعدة، والنهضة التنموية المتسارعة في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والذي كرّس جُل اهتماماته ودعمه لبناء الإنسان وتنمية المكان من خلال رؤية 2030، والسير بهذا الوطن وشعبه إلى التطور والتقدم والنماء في كل المجالات.