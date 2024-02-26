برعاية "الزهراني".. "أهالي الليث" يحتفلون بـ"يوم التأسيس" بالواجهة البحرية

رعى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني مساء أمس الأحد، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية، والذي أقيمت فعالياته بالواجهة البحرية بتنظيم من بلدية محافظة الليث، وسط حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة.
وقام الزهراني بجولة بمقر الاحتفال الذي تَضَمّن جملة من الفعاليات والبرامج، مطّلعًا على مشاركات عدد من الجهات الحكومية والأهالي في القرية التراثية التي استلهمت روح المناسبة الوطنية العزيزة من عروض للفنون الأدائية والألعاب التقليدية، والأزياء التراثية، وعروض الفنون التشكيلية، وأجنحة متنوعة من اللوحات الفنية والبصرية، ومقتنيات أثرية تنبض بروح الاعتزاز والفخر بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، وكذلك مسرح الطفل الذي تلونت لوحاته الاستعراضية ومسابقاته بلون المناسبة الوطنية التاريخية، وأجنحة الأسر المنتجة.
وتَضَمّن الاحتفال مسيرةً للجهات الأمنية، واستعراضًا للخيول والإبل، والعديد من البرامج والفنون البصرية التي روت قصة التأسيس، وعرضًا مرئيًّا يحكي مسيرة عز وشموخ وذكرى تأسيس لوطننا المعطاء، وأوبريت يوم التأسيس بعنوان "رمز السلام" الذي استلهم روح المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية.
وجاء الحفل معبّرًا عن مكانة الدرعية التاريخية المميزة ومرتبطًا بتاريخ المملكة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد.
ونوّه محافظ الليث بأن يوم التأسيس ذكـرى وطنية وفخر يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون؛ مبينًا أن هذه المناسبة العزيزة تمثل الكثير لشعب المملكة الذي يعتز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، ويبرز ما وصلت إليه مملكة الرخاء والعطاء في عصرنا الحاضر من مكانة في شتى المجالات، وما تشهده من توالٍ للنجاحات في مختلف الأصعدة، والنهضة التنموية المتسارعة في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والذي كرّس جُل اهتماماته ودعمه لبناء الإنسان وتنمية المكان من خلال رؤية 2030، والسير بهذا الوطن وشعبه إلى التطور والتقدم والنماء في كل المجالات.
وأشاد "الزهراني" بدور بلدية محافظة الليث وإدارة التعليم وجميع الجهات الأمنية والخدمية وكافة منسوبيها، وجهات القطاع الثالث المشاركة في نجاح هذا المحفل الوطني؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك في جميع الجهود المخلصة لخدمة الوطن، وأن يُديم عليه أمنه واستقراره ورفعته ورخاءه، وأن تستمر مسيرة البناء والازدهار والتقدم.