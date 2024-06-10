بدءًا من العام الجديد.. "تعليم الطائف" يعتمد تشغيل 6 مدارس للطفولة المبكرة ورياض الأطفال

‏ ‫أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الطائف تشغيل ست مدارس للطفولة ورياض الأطفال مع بداية العام الدراسي 1446هـ وهي مدرسة السعودية للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بمدرسة السعودية للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بمبنى التحفيظ الأولى، فيضة المسلح، مدرسة رضوان للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بابتدائية ظلم الثانية.