بدءًا من العام الجديد.. "تعليم الطائف" يعتمد تشغيل 6 مدارس للطفولة المبكرة ورياض الأطفال

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الطائف تشغيل ست مدارس للطفولة ورياض الأطفال مع بداية العام الدراسي 1446هـ وهي مدرسة السعودية للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بمدرسة السعودية للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بمبنى التحفيظ الأولى، فيضة المسلح، مدرسة رضوان للطفولة المبكرة، الروضة الملحقة بابتدائية ظلم الثانية.
ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية.
وقدّم "الغامدي" شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ومحافظ الطائف؛ لحرصهم ومتابعتهم المستمرة، مثمّنًا لوزير التعليم دوره وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار.