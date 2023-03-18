أمير الرياض يُكَرّم "روتانا" لتغطيتها منتدى الابتكار الاجتماعي 2023
كَرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم السبت، مجموعة قنوات "روتانا" التلفزيونية؛ ممثلة في الرئيس التنفيذي لها عبدالله الشبانة.
جاء ذلك نظير المشاركة الفاعلة للمجموعة في تغطية منتدى الابتكار الاجتماعي 2023، الذي نُظّم مؤخرًا، برعاية أمير الرياض.
وأعرب "الشبانة"، عن اعتزازه بهذا التكريم من قِبَل أمير الرياض؛ مبينًا أن المجموعة إحدى أكثر الشبكات التلفزيونية دعمًا للإبداع والابتكار، ومساهمة في دعم الموهوبين من أبناء وبنات المملكة.
وقال "الشبانة": إن استراتيجية "روتانا" في العمل الاجتماعي، تأتي وفق توجيهات، وتحت قيادة الأمير الوليد بن طلال، وفي إطار الاضطلاع بدورها الأصيل في تسخير مواردها للمساهمة في خدمة الوطن والمجتمع وإعداد كفاءات وطنية شابة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة حول العالم.
ونوّه بما تشهده مجموعة قنوات "روتانا" من تطوير وتحديث كبير على الصعيدين الفني والتقني؛ حيث تألقت بكل ما تُقَدمه من أعمال درامية وبرامجية مميزة خلال الفترة الماضية.
وأكد "الشبانة" أنها ستُواصل هذا التميز في خريطتها الدرامية والبرامجية الثرية والمتنوعة خلال شهر رمضان المقبل، مع وجود نخبة من أهم وأشهر نجوم الدراما ومقدمي البرامج المختلفة؛ مشيرًا إلى أن ما تُقدمه قنوات "روتانا" يعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والعربي والأكثر تعبيرًا عنه.