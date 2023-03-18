أمير الرياض يُكَرّم "روتانا" لتغطيتها منتدى الابتكار الاجتماعي 2023

وأكد "الشبانة" أنها ستُواصل هذا التميز في خريطتها الدرامية والبرامجية الثرية والمتنوعة خلال شهر رمضان المقبل، مع وجود نخبة من أهم وأشهر نجوم الدراما ومقدمي البرامج المختلفة؛ مشيرًا إلى أن ما تُقدمه قنوات "روتانا" يعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والعربي والأكثر تعبيرًا عنه.