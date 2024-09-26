محافظ العرضيات يفتتح مركزًا حضاريًا للمناشط الثقافية والاجتماعية

نظمت بلدية العرضية الشمالية، مساء الثلاثاء، احتفالًا لأهالي محافظة العرضيات، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين، برعاية المحافظ علي بن يوسف الشريف.
جاء ذلك بحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني، ومديري الجهات الحكومية ومشايخ القبائل وعدد كبير من الأهالي، بمخطط الخدمات المركزية.
وقبيل انطلاق الحفل افتتح المحافظ "الشريف" المركز الحضاري، بقاعاته والمسرح الرئيس، ليكون مركزًا للمناشط الثقافية والاجتماعية بالمحافظة، كما اشتمل الحفل على معرضٍ مصاحب شارك فيه عدد من الجهات الحكومية، والحرفيين، والجمعيات الخيرية.
وفي كلمة له، أكد علي الشريف، أهمية هذا اليوم لدى السعوديين، وما يمثله من مكانة كبيرة، ونعمةٍ عظيمة بتوحيد هذا الوطن على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومسيرة التطور والتقدم والازدهار بقيادة ملوك الدولة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
ووجه شكره لبلدية العرضية الشمالية، ممثلة برئيسها المهندس عباس البركاتي، ومديري الدوائر الحكومية على ما قدموه ليخرج هذا الاحتفال، بشكل يليق بيوم عظيم هو يومنا الوطني الرابع والتسعين.
وتضمن الحفل مقطوعات فلكلورية، وقصائد شعرية في حب الوطن، وعرضًا مرئيًا عن مسيرة التطور في المحافظة، وبعض الأماكن السياحية والتراثية التي تشتهر بها، كـ(وادي قنونا، ووادي يبه، والخيطان) وألعاب نارية.
واختتم الحفل بأوبريت غنائي بعنوان "دار الإسلام"، تفاعل معه الجمهور الذي اكتظت به جوانب المسرح المعدّ لهذه المناسبة الغالية.