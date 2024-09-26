محافظ العرضيات يفتتح مركزًا حضاريًا للمناشط الثقافية والاجتماعية

وفي كلمة له، أكد علي الشريف، أهمية هذا اليوم لدى السعوديين، وما يمثله من مكانة كبيرة، ونعمةٍ عظيمة بتوحيد هذا الوطن على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومسيرة التطور والتقدم والازدهار بقيادة ملوك الدولة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.