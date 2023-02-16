انطلاق دورة أساسيات التعقيم للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص بمكة

وأوضحت الصحة في مكة المكرمة بأن هذه المبادرة الأولى التي تنفذ بين إدارة مكافحة العدوى بالصحة العامة، بالتعاون مع إدارة الرقابة التابعة للمساعد للالتزام بصحة المنطقة، لتعليم وتدريب القطاع الطبي الخاص على أساسيات التعقيم المركزي، حسب توجيهات وزارة الصحة بضرورة إشراك القطاع الخاص في جميع برامج ومبادرات مكافحة العدوى، لتشجيعه وتحفيزه بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية في المنشآت الطبية وفق ما هو معمول به في وزارة الصحة.