انطلاق دورة أساسيات التعقيم للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص بمكة

أقامت إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، دورة أساسيات التعقيم للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص بمكة المكرمة، بمشاركة 190 ممارسًا من المجمعات الطبية بالقطاع الخاص.
وأوضحت الصحة في مكة المكرمة بأن هذه المبادرة الأولى التي تنفذ بين إدارة مكافحة العدوى بالصحة العامة، بالتعاون مع إدارة الرقابة التابعة للمساعد للالتزام بصحة المنطقة، لتعليم وتدريب القطاع الطبي الخاص على أساسيات التعقيم المركزي، حسب توجيهات وزارة الصحة بضرورة إشراك القطاع الخاص في جميع برامج ومبادرات مكافحة العدوى، لتشجيعه وتحفيزه بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية في المنشآت الطبية وفق ما هو معمول به في وزارة الصحة.