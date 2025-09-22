كلية الاتصالات و المعلومات بجدة تحتفل باليوم الوطني 95 بعدد من الفعاليات

احتفلت الكلية التقنية للاتصالات و المعلومات بمحافظة جدة اليوم الاثنين، باليوم الوطني 95 تحت شعار "عزنا بطبعنا".
وتخلل الحفل العديد من الأنشطة من مسابقات ثقافية وتقنية وتكريم للفائزين بالمسابقات وزيارات لبعض الجهات والعرضة السعودية في هذا اليوم الوطني والذي شارك فيها جميع المنسوبين.
وأكد عميد الكلية المهندس: فهد بن عبود العامودي، أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة و الذي تم تنفيذه من قِبَل الإدارات والأقسام هو إبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين ثم الولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المتدربين، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف "العامودي" أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو ذكرى متجلية لانطلاقة الحياة الكريمة والحضارة بكل تفاصيلها في بلادنا الغالية، وهو ثمن عظيم لكفاح أعظم، كما يعطي مؤشرات إبداعية عن حضارةٍ صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وقادها أبناؤه من بعده.
و دعى العامودي الله ان يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان و أن يحفظ بلادنا من كل سوء و مكروه.