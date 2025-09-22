كلية الاتصالات و المعلومات بجدة تحتفل باليوم الوطني 95 بعدد من الفعاليات

وأكد عميد الكلية المهندس: فهد بن عبود العامودي، أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة و‏ الذي تم تنفيذه من قِبَل الإدارات والأقسام هو إبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين ثم الولاء للملك والانتماء للوطن إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة (2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا المتدربين، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.