جامعة الملك خالد تنظم ندوة "التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلية بعسير".. غدًا

وأبان رئيس قسم الجغرافيا، الدكتور حسن العمري، أن الاستدامة تمثّل إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 عن طريق حماية البيئة والمحافظة عليها وتحسينها وذلك من خلال وضع عددٍ من المخططات والاستراتيجيات الوطنية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى أن رؤية الندوة تتمثل في ريادة علم الجغرافيا وفروعه بالتكامل مع الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية في دعم خطط التنمية المستدامة بمنطقة عسير؛ وهي مستمدة من رؤية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورؤية الجامعة في تعزيز المشاركة البحثية المتميزة.