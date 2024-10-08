جامعة الملك خالد تنظم ندوة "التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلية بعسير".. غدًا

تنظّم جامعة الملك خالد، ممثلةً في قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية، الندوة الحادية عشرة لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة، تحت عنوان "التنمية المستدامة وآفاقها المستقبلية بمنطقة عسير 2024"، وتنطلق أعمال الندوة غدًا الأربعاء 9 أكتوبر 2024، بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وتستمر لمدة يومين.
وصرّح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة التنظيمية للندوة، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، بأن الندوة تأتي تأكيدًا لدور الجامعة وكلياتها في تقديم المؤتمرات والندوات العلمية التي من شأنها تعزيز المشاركة البحثية المتميزة، ونشر الآراء العلمية الحديثة، وتحكيم الإنتاج العلمي وتطبيقاته.
وأبان رئيس قسم الجغرافيا، الدكتور حسن العمري، أن الاستدامة تمثّل إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 عن طريق حماية البيئة والمحافظة عليها وتحسينها وذلك من خلال وضع عددٍ من المخططات والاستراتيجيات الوطنية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى أن رؤية الندوة تتمثل في ريادة علم الجغرافيا وفروعه بالتكامل مع الجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية في دعم خطط التنمية المستدامة بمنطقة عسير؛ وهي مستمدة من رؤية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورؤية الجامعة في تعزيز المشاركة البحثية المتميزة.
فيما شدد أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك بالجامعة، رئيس اللجنة العلمية للندوة، الدكتور ناصر بن سعيد آل زبنة الحياني، على أهمية النظم الجغرافية في دراسة محاور التنمية المستدامة وجودة الحياة بمنطقة عسير والحصول على نتائج دعم اتخاذ القرارات.
وأشار "الحياني" إلى أن الندوة تستهدف جميع أعضاء أقسام الجغرافيا في جامعات المملكة والعالم العربي، وطلاب وطالبات الجغرافيا والتخصصات البينية ذات الصلة، والمهتمين بالبيئة وعلوم الأرض، وتهدف إلى عدة أهداف أبرزها؛ طرح الاتجاهات الحديثة لخطط التنمية بمنطقة عسير لدعم صناعة القرار، ومناقشة الفرص والتحديات الطبيعية والبشرية الخاصة بمسارات التنمية في ضوء تقييم المقومات الجغرافية لعملية التنمية المستدامة بمنطقة عسير، إضافةً إلى تحقيق الميز النسبية للمقومات الجغرافية والتنموية بمنطقة عسير، وبناء قاعدة معلومات جغرافية حديثة لدعم خطط رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية المستدامة وجودة الحياة.
يُشار إلى أن الندوة يصاحبها عددٌ من الفعاليّات؛ ومعرض يعكس الموروث الثقافي لمنطقة عسير تشارك فيه الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك سعود، وفرع الجمعية السعودية بجامعة الملك خالد، وكلية الثقافة والفنون برجال ألمع، إضافةً إلى زيارة علمية إلى موقع جرش الأثري.