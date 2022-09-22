"القربي": اليوم الوطني قصة كفاح بطلها المؤسس نحتفل بها كل عام

وأكد "القربي" أن هذه الذكرى الخالدة التي نحتفل بها كل عام؛ هي قصة كفاح وملحمة بطولة وشاهد تضحية بطلها مؤسس هذه البلاد، المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، الذي جمع شتات هذه البلاد تحت راية التوحيد الخالدة، وأقام مجدها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم الوطني يوم نفتخر به جميعًا؛ فهو ذكرى ليوم التوحيد لهذا الكيان العملاق على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وبتوفيق الله عز وجل تم توحيد البلاد حتى أصبحت المملكة نموذجًا فريدًا للوحدة وقيم التلاحم والتمسك براية التوحيد.