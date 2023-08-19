مدارس "تعليم ينبع" تستقبل أكثر من 77 ألف طالب وطالبة.. غدًا الأحد

وأشار مدير التعليم، إلى حرص الإدارة التعليمية على متابعة انطلاقة العام الدراسي، والوقوف على تفعيل برامج التهيئة الإرشادية للطلبة في المراحل الانتقالية (الصف الرابع- والصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية)، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، من خلال إعداد خطة لزيارة المدارس ميدانيًّا من قِبَل القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة.