مدارس "تعليم ينبع" تستقبل أكثر من 77 ألف طالب وطالبة.. غدًا الأحد
أكملت 537 مدرسة بإدارة تعليم محافظة ينبع، جاهزيتها الكاملة لاستقبال أكثر من 77 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
ورحّب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، بعودة الطلاب والطالبات، إلى مقاعدهم الدراسية بمدارس تعليم المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها؛ متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والتميز.
وقال مدير التعليم: إن الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها- إلى جانب مكتب التعليم بالعيص والمدارس، أعدت خطةً لاستقبال الطلبة ومتابعة انتظام حضورهم، وفق خطط الاستعداد والجاهزية، وتهيئة المباني، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز القاعات الدراسية، لتسليم الحقائب التعليمية؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.
وأشار مدير التعليم، إلى حرص الإدارة التعليمية على متابعة انطلاقة العام الدراسي، والوقوف على تفعيل برامج التهيئة الإرشادية للطلبة في المراحل الانتقالية (الصف الرابع- والصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية)، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، من خلال إعداد خطة لزيارة المدارس ميدانيًّا من قِبَل القيادات التعليمية، ومشرفي ومشرفات الإدارة.
وحث مدير التعليم، أولياء الأمور على القيام بدورهم التكاملي مع المدرسة، والحرص على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتوفير البيئة الداعمة لهم للتعلم وتحقيق النجاح والتفوق، بإذن الله.