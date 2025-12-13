300 مشارك يناقشون أفضل الممارسات في تصميم المساجد بمنتدى علمي في الأحساء

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، تستضيف محافظة الأحساء منتدى "أفضل الممارسات في تصميم المساجد"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر 2025م، في كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل، بتنظيم مشترك من جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالأحساء، وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.
ويشارك في المنتدى نخبة من المختصين والمعماريين والمهندسين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب المعمارية الحديثة، التي تُسهم في تطوير جودة تصميم المساجد ورفع كفاءة بنائها وربطها بمحيطها العمراني.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ورئيس جمعية محاريب سليمان بن حسن العفالق، أن المنتدى يسعى لتوفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيدًا بدعم هيئة تطوير الأحساء، وجامعة الملك فيصل، وأمانة الأحساء، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية.
من جهته، أشار الدكتور مشاري النعيم، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى والأمين العام لجائزة الفوزان، إلى أن المنتدى سيناقش قضايا التصميم والطراز العمراني والعمران المسجدي، إضافة إلى مفاهيم الاستدامة والتقنيات الحديثة والأدلة الفنية في بناء وتطوير المساجد.
ويضم البرنامج جلسات حوارية وعلمية متخصصة بمشاركة خبراء عالميين، إلى جانب معرض مصاحب، ويستهدف استقطاب أكثر من 300 مشارك من الجهات المهتمة بتصميم وبناء المساجد، من بينها مكاتب هندسية، ومقاولون، وموردون، إضافة إلى جمعيات العناية بالمساجد، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات العمارة والهندسة، والجهات المانحة والوقفية، وفاعلو الخير.