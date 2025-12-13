300 مشارك يناقشون أفضل الممارسات في تصميم المساجد بمنتدى علمي في الأحساء

ويضم البرنامج جلسات حوارية وعلمية متخصصة بمشاركة خبراء عالميين، إلى جانب معرض مصاحب، ويستهدف استقطاب أكثر من 300 مشارك من الجهات المهتمة بتصميم وبناء المساجد، من بينها مكاتب هندسية، ومقاولون، وموردون، إضافة إلى جمعيات العناية بالمساجد، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات العمارة والهندسة، والجهات المانحة والوقفية، وفاعلو الخير.