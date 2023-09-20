"إنسان" تختتم مبادرة "معين" التطوعية في دورتها الخامسة بالرياض

وأشار إلى ارتفاع مؤشرات التطوع بالجمعية؛ حيث شهدت نموًا متسارعًا عامًا بعد آخر، وحصلت على المركز الأول، ضمن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022 في مسار تفعيل العمل التطوعي، إضافة إلى اختيار مبادرة "مُعِين" التطوعية من قبل المعيار الوطني السعودي للتطوع؛ لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.