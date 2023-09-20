"إنسان" تختتم مبادرة "معين" التطوعية في دورتها الخامسة بالرياض

اختتمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبادرة "معين" التطوعية في دورتها الخامسة، والتي استمرت يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، في الغرفة التجارية بالرياض.
جاء ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والفرق التطوعية، والتي تهدف إلى تمكين مستفيدي الجمعية من مهارات قيادة العمل التطوعي، وتهيئة كشافة "إنسان" للمشاركة في حج 1445هـ.
وبدأ حفل الختام بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة الجمعية ألقاها نيابة عن المدير العام، مدير إدارة الاتصال المؤسسي نواف بن إبراهيم الرفدي، رحب فيها بالحضور الكريم.
وتحدث "الرفدي" عن مسيرة التطوع في "إنسان"، وقال: "تأتي هذه المبادرة استكمالاً للعمل المؤسسي لوحدة التطوع بالجمعية، وتهدف إلى تأهيل وتمكين مستفيديها من المهارات والمعارف اللازمة لأداء العمل التطوعي، ورفع كفاءته بالجمعية من خلال الورش واللقاءات التثقيفية، سعيًا منها لبناء شخصية المستفيد القيادية".
وأضاف: إن جهود "إنسان" في المجال التطوعي تأتي انطلاقًا من اهتمامها بقيم التطوع؛ لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع؛ لكونه دلالةً على قيم العطاء والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات التطوع والمساهمة بتحقيق رؤية 2030، التي دعت للوصول إلى مليون متطوع.
وأوضح "الرفدي" أن "إنسان" تسعى إلى إكساب أبنائها مهارات قيادة العمل التطوعي، إضافة إلى استقطاب الكفاءات وتدريبها وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، وكذلك إتاحة وتنوع فرص التطوع لتكون مناسبة، لمختلف الفئات لتحقيق احتياجات الأيتام من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع، واستدامة عملهم في الجمعية من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تطلقها الجمعية والتي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم.
وأشار إلى ارتفاع مؤشرات التطوع بالجمعية؛ حيث شهدت نموًا متسارعًا عامًا بعد آخر، وحصلت على المركز الأول، ضمن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2022 في مسار تفعيل العمل التطوعي، إضافة إلى اختيار مبادرة "مُعِين" التطوعية من قبل المعيار الوطني السعودي للتطوع؛ لتضمينها في كتاب يضم أبرز التجارب الناجحة في العمل التطوعي.
تلا ذلك عرض مرئي بعنوان "رحلة التطوع في إنسان"، خلال العام 2022، تضمنت إحصائيات التطوع بالجمعية؛ حيث بلغ عدد المتطوعين حتى نهاية العام الماضي 2470 متطوعًا، بساعات تطوعية بلغت 38.751 ساعة، وبلغت عدد الفرص التطوعية 1.194، بقيمة إجمالية بلغت 2.515.950 ريالًا.
عقب ذلك ألقى أحد كشافة "إنسان" الابن محمد السفياني، كلمة نيابة عن زملائه المتطوعين، قدم فيها شكره للجمعية لاهتمامها بالتطوع والمتطوعين وتحفيزهم من خلال مبادرة "معين" التطوعية وغيرها من المبادرات ذات الهدف السامي الذي يغرس حب العمل التطوعي في نفوسنا، وتسهم برفع نسبة الوعي لدينا بأهمية التطوع، ويجسد خدمة الآخرين في ذواتنا.
وقال "السفياني": نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لكون الجمعية ركزت على التطوع والمتطوعين، وإشراكنا في المبادرات الاجتماعية، فأصبحنا على قدر كافٍ من المعرفة والإلمام بالأعمال الموكلة، وأصبح التطوع فينا سلوكًا يوميًا نقدمه لمجتمعنا، مما يخدم الكثير من فئات المجتمع، ويعزز التواصل والتكافل الاجتماعي، وينشر القيم الرفيعة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الداعمين والشركاء والفرق التطوعية والمتطوعين والمتحدثين لدورهم الفاعل إنجاح مبادرة معين التطوعية، والتقاط الصور الجماعية.
يُذكر أن مبادرة "معين" التطوعية لهذا العام تخللها انطلاق كشافة "إنسان" للفتيات بنسختها الأولى، للمشاركة ضمن فريق "إنسان" الكشفي في حج العام المقبل.
إضافة إلى عدد من اللقاءات العلمية وورش العمل ومن ضمنها التطوع المفهوم والأهمية، ومفهوم القيادة والتطوع في الحج، والقيادة ورؤية 2030، وتصميم المبادرات وإعداد الفرق التطوعية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.