إدارة المساجد ببيشة تكرّم المتقاعدين وترحّب بمدير الإدارة المعيّن حديثًا

واستُهل الحفل بكلمة من منسوبي الإدارة ألقاها الشيخ ناصر بن فايز الشهراني، رحّب فيها بالحضور، وهنّأ الزملاء المتقاعدين على ما قدّموه من عطاء مميّز، مثمّنًا جهودهم وإسهاماتهم، كما رحّب بمدير الإدارة الجديد وبالمراقبين المعيّنين حديثًا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.