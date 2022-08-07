أمير جازان بالنيابة يطّلع على التقرير السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

واطلع على التقرير السنوي للجمعية للعام 2021م، والذي تضمّن برامج المركز وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من تطوير مستمر للخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية للفئة المستهدفة، مشيداّ بالدور المهم والبارز للمركز في خدمة ذوي الإعاقة والاضطلاع بهم؛ لتحقيق مشاركتهم الفاعلة وإدماجهم مع أقرانهم في المجتمع.