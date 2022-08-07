أمير جازان بالنيابة يطّلع على التقرير السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أ.علي معتبي.
واطلع على التقرير السنوي للجمعية للعام 2021م، والذي تضمّن برامج المركز وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من تطوير مستمر للخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية للفئة المستهدفة، مشيداّ بالدور المهم والبارز للمركز في خدمة ذوي الإعاقة والاضطلاع بهم؛ لتحقيق مشاركتهم الفاعلة وإدماجهم مع أقرانهم في المجتمع.
وأشار أمير منطقة جازان بالنيابة إلى أهمية مساندة ودعم كل قطاعات العمل ومؤسسات المجتمع لبرامج وأنشطة المركز؛ لتعزيز قيامه بدوره على الوجه الأمثل، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الرعاية اللازمة لذوي الإعاقة وفق أعلى المستويات المعمول بها عالمياً.
من جانبه، أعرب مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عن شكره لأمير منطقة جازان بالنيابة؛ نظير الدعم والمتابعة المستمرة لبرامج وأنشطة المركز، وما تحقق بفضل الله من مخرجات نوعية على مستوى المملكة