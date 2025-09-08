فيصل الراجحي يكرم طلاب تحفيظ القرآن بضرما ويثمن دعم القيادة

وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل دعم القيادة الرشيدة المتواصل لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة والعالم، مشيدًا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لمشاريع تعليم القرآن وتشجيع الشباب على حفظه وتلاوته.