فيصل الراجحي يكرم طلاب تحفيظ القرآن بضرما ويثمن دعم القيادة

كرم الشيخ فيصل بن عبدالله الراجحي طلاب الدورة الصيفية لعام 1447هـ بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضرما، وذلك ضمن جائزة والديه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وحرمه العنود بنت عبدالله الدخيل – رحمهما الله.
وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل دعم القيادة الرشيدة المتواصل لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة والعالم، مشيدًا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لمشاريع تعليم القرآن وتشجيع الشباب على حفظه وتلاوته.
وأعلن الراجحي عن تكفله بإقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في ضرما والمزاحمية صدقة عن والديه، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية لخمسة طلاب من حفاظ كتاب الله، بقيمة خمسة آلاف ريال لكل طالب.
وقدم الراجحي شكره للقائمين على الجمعية من المشايخ والدعاة على جهودهم في إنجاح برامجها، ولأولياء الأمور على حرصهم في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الحفظ والعمل بأحكام القرآن الكريم.
واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين في الحفظ والتلاوة، واستماع الحضور إلى نماذج من التلاوات القرآنية لطلاب الجمعية.