أمطار غزيرة تُغرق أودية بني عيسى شرق القنفذة

شهدت ديار بني عيسى شرق محافظة القنفذة، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها جميع الأودية، أبرزها وادي قنونا، ووادي الجارة، وأسبطا، واستمر هطول الأمطار نحو ساعتين بشكل متفرق على السهول والجبال.