أمطار غزيرة تُغرق أودية بني عيسى شرق القنفذة

شهدت ديار بني عيسى شرق محافظة القنفذة، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها جميع الأودية، أبرزها وادي قنونا، ووادي الجارة، وأسبطا، واستمر هطول الأمطار نحو ساعتين بشكل متفرق على السهول والجبال.
ووصف الأهالي هذه الأمطار بأنها خريفية، ستُسهم في اعتدال الأجواء، وتُعد مناسبة لزراعة المحاصيل الموسمية مثل السمسم والدخن، التي تشتهر بها المنطقة.
كما توقع السكان أن تسهم هذه الأمطار في إنبات الأرض واكتسائها بالخُضرة، وتوفير المراعي للماشية، خصوصًا أن المنطقة تمتاز بتنوع جغرافي يشمل السهول والجبال والنفود والأودية الجارية، ما يجعلها وجهة مفضلة لهواة الرحلات البرية والتنزه خلال مواسم الخريف والشتاء والربيع.