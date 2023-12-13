"وقاء مكة" يستعرض ضوابط الوقاية من سوسة النخيل الحمراء

ووقف ممثلو الشركات والمؤسسات، ميدانيًا على أبرز الممارسات الزراعية الصحيحة التي یحتاجھا النخیل في خلق بيئة غير جاذبة للآفات، ومنها سوسة النخيل الحمراء وإجراء الكشف الدوري علیھا كل 45 یومًا، وخطوات تنفيذ العلاج بعد اكتشاف الإصابة، فضلًا عن إيضاح القواعد الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين.