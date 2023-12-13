"وقاء مكة" يستعرض ضوابط الوقاية من سوسة النخيل الحمراء

استعرض المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، في مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، "طرق الكشف عن سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها"، أمام الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الوقاية والمكافحة بالمنطقة.
جاء ذلك ضمن برنامج "الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص"، والذي ينظمه المركز الوطني بالعاصمة المقدسة.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء وأطوارها وأعراض الإصابة، وأفضل الممارسات الزراعية الصحيحة للحد من انتشارها، وتسليط الضوء بشكل مباشر على الأساليب المتعددة للوقاية والمكافحة وفق برنامج الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل.
ووقف ممثلو الشركات والمؤسسات، ميدانيًا على أبرز الممارسات الزراعية الصحيحة التي یحتاجھا النخیل في خلق بيئة غير جاذبة للآفات، ومنها سوسة النخيل الحمراء وإجراء الكشف الدوري علیھا كل 45 یومًا، وخطوات تنفيذ العلاج بعد اكتشاف الإصابة، فضلًا عن إيضاح القواعد الخاصة بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين.
ويسعى مركز "وقاء" عبر برنامج الدعم الفني لرواد "وقاء" من القطاع الخاص إلى تقديم الدعم الفني للشركات بالقطاع الخاص، وتأهيلهم لتقديم الخدمات والمشاركة في تبادل الخبرات المهنية، والسعي إلى ضمان تحقيق جودة تنفيذ أعمال الوقاية والمكافحة، وإبراز الفرص المتاحة للقطاع الخاص؛ لتعزيز دور المركز في حماية القطاع الزراعي والحيواني واستدامة الأمن الغذائي.