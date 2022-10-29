"بر الشرائع": منجزات "سبتمبر" 164 ألفًا مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل

وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بنحو 53998 ألف ريال للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 89500 ألف ريال للأيتام ، كما وزعت 563 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في فرش سبعة منازل، كما سجلت أكثر من 57 ملف أسر جديدة للاستفادة من خدمات الجمعية وذلك خلال تقريرها لشهر سبتمبر الماضي".