"بر الشرائع": منجزات "سبتمبر" 164 ألفًا مساعدات مالية لسد احتياجات الأيتام والأرامل

كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن منجزات شهر سبتمبر بتقديم مساعدات مالية بلغت 146,198ألف ريال للمستفيدين كما وزعت 684 سلة غذائية، ذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.
وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة، إن "الجمعية سلمت مساعدات مالية قدرت بنحو 53998 ألف ريال للمستفيدين، كما سلمت مبلغ 89500 ألف ريال للأيتام ، كما وزعت 563 كرتون سقيا ماء، وأسهمت في فرش سبعة منازل، كما سجلت أكثر من 57 ملف أسر جديدة للاستفادة من خدمات الجمعية وذلك خلال تقريرها لشهر سبتمبر الماضي".
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.