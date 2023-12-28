"حريق وإسعاف وإخلاء".. فرضية لـ"تعليم ظهران الجنوب" بثانوية الملك فيصل

وفي التفاصيل، باشرت الجهات المشاركة بتنفيذ الفرضية والإخلاء السريع، والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة من خلال إخلاء المدرسة وتوجيه جميع الموجودين إلى المنطقة الآمنة؛ وفرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية، بالإضافة إلى التأكد من وسائل السلامة المتوفرة.