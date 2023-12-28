"حريق وإسعاف وإخلاء".. فرضية لـ"تعليم ظهران الجنوب" بثانوية الملك فيصل
نفذت إدارة التعليم في ظهران الجنوب، ممثلةً بقسم الأمن والسلامة المدرسية صباح اليوم الخميس، فرضية "حريق وإنقاذ وإسعاف وإخلاء" في ثانوية الملك فيصل بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والشرطة والمرور والقطاع الصحي والهلال الأحمر وبلدية المحافظة وشركة الكهرباء.
وجاءت الفرضية برعاية مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان وبحضور المساعد للشؤون التعليمية سعيد الوادعي.
وفي التفاصيل، باشرت الجهات المشاركة بتنفيذ الفرضية والإخلاء السريع، والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة من خلال إخلاء المدرسة وتوجيه جميع الموجودين إلى المنطقة الآمنة؛ وفرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية، بالإضافة إلى التأكد من وسائل السلامة المتوفرة.
وأوضح مدير التعليم طارق بن علي آل فرحان أن تنفيذ الفرضية يهدف إلى التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة لحماية منسوبي المدرسة والتأكد من جاهزية أماكن التجمع في ظل الإمكانيات المتاحة، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة.
وفي نهاية الفرضية، قام بتكريم الجهات المشاركة راجياً للجميع التوفيق.