بيئة رابغ تنفذ المرحلة الثانية من حملة مراقبة المنتجات بالمسالخ وأسواق النفع العام

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، اليوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447هـ، المرحلة الثانية من حملة الرقابة والامتثال لمتابعة سلامة المنتجات في المسالخ وأسواق النفع العام، وذلك بإشراف مباشر من مدير المكتب المهندس ردّه بن عبادل القارزي، وبمشاركة فريق متخصص من قسم أسواق النفع العام والمسالخ.
وتهدف الحملة إلى تعزيز مستوى السلامة الغذائية وضمان جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، من خلال تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام المرافق بالاشتراطات الصحية والبيئية، وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشملت الجولة الرقابية تفقد المسلخ وسوق النفع العام بالمحافظة، حيث جرى التأكد من جاهزية المرافق ونظافة بيئة العمل، إضافةً إلى فحص الذبائح بيطرياً من قبل طبيب مختص للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة سلامة المعدات المستخدمة، وكفاءة العاملين من الناحية الصحية والمهنية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجيهات سعادة وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، ومتابعة دقيقة من سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، في إطار سعي الوزارة المستمر إلى رفع معايير السلامة الغذائية، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات المقدمة في المسالخ وأسواق النفع العام بمحافظة رابغ.