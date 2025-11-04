بيئة رابغ تنفذ المرحلة الثانية من حملة مراقبة المنتجات بالمسالخ وأسواق النفع العام

وشملت الجولة الرقابية تفقد المسلخ وسوق النفع العام بالمحافظة، حيث جرى التأكد من جاهزية المرافق ونظافة بيئة العمل، إضافةً إلى فحص الذبائح بيطرياً من قبل طبيب مختص للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة سلامة المعدات المستخدمة، وكفاءة العاملين من الناحية الصحية والمهنية.

