"الكشافة" تدرب منسوبي أكاديمية التطوع الصحي على قراءة الخرائط الإرشادية

وتضمن البرنامج الذي قدمه رئيس لجنة الخرائط الإرشادية بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة المهندس وليد خالد فلمبان، شرحاً عن الخرائط المعدة من الجمعية لمشعري منى وعرفات ولخريطة حي العزيزية بمكة المكرمة والمنطقة المركزية للحرم المكي، وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفاتيح الخريطة وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إلى جانب أماكن الجهات الحكومية، وشرح للألوان المخصصة لكل مجموعة من الحجاج كحجاج الداخل والدول العربية ودول آسيا وأفريقيا، وأرقام القطع والشوارع الرئيسية والفرعية، والتعرف بواسطة الباركود.