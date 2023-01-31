بالصور.. مدير إفتاء الشرقية يزور عددًا من الجهات الحكومية بالأحساء

جاء ذلك خلال زيارة "المهيريس" والوفد المرافق له، لمحافظة الأحساء، اليوم الثلاثاء؛ حيث التقى رئيس محكمة التنفيذ، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية؛ لبحث آفاق التعاون مع الجهات لخدمة أهالي محافظة الأحساء.