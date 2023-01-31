بالصور.. مدير إفتاء الشرقية يزور عددًا من الجهات الحكومية بالأحساء

أكّد مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس، أهمية توجيهات المفتي ونائبه لتحقيق أهداف الرئاسة من خلال التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال زيارة "المهيريس" والوفد المرافق له، لمحافظة الأحساء، اليوم الثلاثاء؛ حيث التقى رئيس محكمة التنفيذ، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية؛ لبحث آفاق التعاون مع الجهات لخدمة أهالي محافظة الأحساء.
كما زار مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية، مؤسسة الري، ومكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة؛ لتفعيل دور الرئاسة في بالأحساء.
وتخلّل الزيارة توزيع مطبوعات وإصدارات الرئاسة.