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"صحة حائل" تفحص 3086 طالبًا وطالبة لتأكيد خلوّهم من الليشمانيا

للكشف المبكر عن الحالات وتقديم الرعاية الطبية لهم
"صحة حائل" تفحص 3086 طالبًا وطالبة لتأكيد خلوّهم من الليشمانيا
منصور الشلاقي

أجرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة الصحة العامة "نواقل المرض والأمراض المشتركة"، فحص 3086 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك خلال الأسبوع الدولي التاسع والثلاثين من بداية مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في الأطفال واليافعين في 25 مدرسة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية في ‏الأطفال واليافعين في منطقة الاستيطان، وفحص طلاب وطالبات المدارس "الفحص ‏الإيجابي النشط".

وتهدف الدراسة إلى الكشف المبكر للحالات وتحويل المشتبه بإصابتهم لتأكيد التشخيص وتقديم ‏الرعاية الطبية اللازمة وتطبيق إجراءات المكافحة والوقاية المناسبة.

وبلغ عدد المدارس المستهدفة في مشروع الدراسة 36 مدرسة، وإجمالي عدد المستهدفين العام للمشروع 4516 طالبًا وطالبة.

صحة حائل
الليشمانيا

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