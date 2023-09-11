انطلاق الورشة التدريبية الثانية لزمالة الصحافة للحوار في كوالالمبور… وهذا ما تمت مناقشته

انطلقت اليوم الورشة التدريبية الثانية لبرنامج زمالة الصحافة للحور في دفعتها الثانية الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات – كايسيد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود مستمرة لتعزيز الحوار وتطوير مهارات الصحافة في المجتمعات العربية.
وتعد هذه الورشة الثانية جزءاً من برنامج زمالة الصحافة للحوار، الذي يهدف إلى تمكين وتطوير قدرات الصحفيين والصحفيات الشباب في مجالات الحوار والإعلام.
وتجمع الورشة مجموعة من الصحافيين والصحفيات العرب، الذين يمثلون خلفيات دينية وثقافية مختلفة، حيث سيتعرفون على أحدث الأساليب والممارسات في مجال الصحافة لتعزيز الحوار ونبذ خطاب الكراهية.
ويشمل جدول الورشة مجموعة من الجلسات والأنشطة المميزة التي تهدف إلى تطوير مهارات الصحافيين والصحافيات، بما في ذلك جلسات عصف ذهني وتمارين تشاركية حول مفاهيم ومهارات الحوار، وفهم النزاع وتحولاته، وأدوات التعامل مع النزاع، بالإضافة إلى جلسات مخصصة لعمليات ومسارات حل النزاع.
من جهة أخرى، سيتم مناقشة دور الحوار في حل النزاعات وعلاقته بوسائل الإعلام، وكيف يمكن للإعلام أن يسهم في تعزيز التواصل الإيجابي ومكافحة خطاب الكراهية.
كما ستتضمن الورشة أيضاً ورش عمل حول تطوير مبادئ توجيهية في تغطية الأديان، وزيارة ميدانية إلى مواقع ثقافية ودينية تثري تجربة المشاركين.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الصحفيين في تعزيز الحوار والتفاهم في المجتمعات العربية وتعزيز دور الإعلام في تحقيق السلام ومكافحة خطاب الكراهية.
وبلغ عدد مشاركين الدفعة الثانية 34 صحافياً من 15 دولة عربية من ضمنها مصر والسعودية والإمارات والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والأردن ولبنان والعراق واليمن والجزائر.