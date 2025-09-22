محافظ الدلم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث

استقبل محافظ الدلم محمد بن عبدالله الثاقب، في مكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث المهندس طلال بن نخيل الشرهان، وعدداً من أعضاء الجمعية.