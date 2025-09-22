محافظ الدلم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث

استقبل محافظ الدلم محمد بن عبدالله الثاقب، في مكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث المهندس طلال بن نخيل الشرهان، وعدداً من أعضاء الجمعية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات حفظ وتوثيق التراث، وتعزيز الشراكات المجتمعية، إضافة إلى الاطلاع على مبادرات الجمعية ومشروعاتها المستقبلية.
وثمّن المحافظ جهود جمعية سفراء التراث في إبراز الموروث الوطني، مؤكداً دعم المحافظة لهذه المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية وخدمة المجتمع المحلي.
من جانبه، أعرب المهندس طلال الشرهان عن شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه ودعمه، مؤكداً حرص الجمعية على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق رسالتها ورؤيتها في توثيق ونشر التراث الوطني السعودي.