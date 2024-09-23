"آل هيازع" في اليوم الوطني 94: الريادة العلمية قاطرة الاقتصاد المعرفي

وأكد الدكتور آل هيازع أن الفترة بين مناسبتي اليوم الوطني الثالث والتسعين والرابع والتسعين، شهدت نقلة لم تشهدها أي دولة في العالم، فبالأمس القريب جدًا استضافت المملكة قمة الذكاء الاصطناعي، وقبلها مؤتمرًا عالميًا للأمن السيبراني، تأكيدًا لمكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ونظمت العديد من المؤتمرات واللقاءات وفعاليّات عالمية في الطب والاقتصاد والرياضة، والعلوم، هذا التوجه دليل على ما تخطط له المملكة، لتكون مركز الصدارة العالمي في شتى المجالات، فمن كان يدور بخلده أن تصبح المملكة في يوم من الأيام عاصمة للذكاء الاصطناعي العالمي؟ وأن تستضيف الفعاليّات القارية والعالمية كأس آسيا 27، كأس العالم 34 والإكسبو 2030، وتقاطر قادة العالم من الشرق والغرب على عاصمة القرار العالمي الأخير، دليل على الدور القيادي والمؤثر الذي تلعبه المملكة.