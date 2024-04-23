أمانة عسير تطرح 12 فرصة استثمارية واعدة في عدد من الأنشطة المتنوعة

أعلنت وكالة الاستثمارات والإيرادات في أمانة منطقة عسير عن توفر ١٢ فرصة استثمارية في عدد من الأنشطة التجارية الرياضية والصناعية والسياحية.
وقال وكيل الأمين للاستثمار والإيرادات نواف البقمي إنه يمكن التقديم على تلك الفرص عبر بوابة الإستثمار في المدن السعودية "فرص".
وأضاف البقمي أن الفرص على النحو التالي: الأنشطة التجارية إنشاء 3 أكشاك مقاهي، وإنشاء مستودعات تجارية وسوق حراج ومجمع تجاري، إضافة إلى تشغيل نقاط عربات طعام.
وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والبيئية أكد البقمي أنها تتمثل في إنشاء مصنعين للخرسانة وتشغيل وصيانة مردم نفايات، أما الأنشطة الرياضية فهي عبارة عن تشغيل دراجات إاسكوترات وإنشاء ملعب رياضي وأكاديمية، وتتمثل الأنشطة السياحية في إنشاء منتجع ووحدات سكنية، وأكد البقمي أن طرح تلك الفرص وتشغيلها سيرفع من عجلة التنمية في المنطقة.