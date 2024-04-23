أمانة عسير تطرح 12 فرصة استثمارية واعدة في عدد من الأنشطة المتنوعة

وفيما يتعلق بالأنشطة الصناعية والبيئية أكد البقمي أنها تتمثل في إنشاء مصنعين للخرسانة وتشغيل وصيانة مردم نفايات، أما الأنشطة الرياضية فهي عبارة عن تشغيل دراجات إاسكوترات وإنشاء ملعب رياضي وأكاديمية، وتتمثل الأنشطة السياحية في إنشاء منتجع ووحدات سكنية، وأكد البقمي أن طرح تلك الفرص وتشغيلها سيرفع من عجلة التنمية في المنطقة.