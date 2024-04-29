"شاكر بن خالد" يدشن فعاليات "أسبوع البيئة" في "الخرمة"

دشن محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي، اليوم الاثنين، فعاليات "أسبوع البيئة"، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار "تعرف بيئتك؟!".
واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله بن خالد السبيعي، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب، بمناسبة "أسبوع البيئة".
وستنطلق الفعاليات بتشجير عدد من المواقع داخل المحافظة، وحملات لتوزيع الشتلات والهدايا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تشجير المدارس، بمشاركة عدد من المتطوعين وطلاب المدارس.
وأثنى المحافظ، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة.
كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فعاليات "أسبوع البيئة"، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.