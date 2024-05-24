اختتام "ملتقى توظيف تقني تبوك 2024"

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، "ملتقى توظيف تقني تبوك 2024"، والذي طرح فيه 3156 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الملتقى شارك فيه 35 شركة ومنشأة من القطاع الخاص بالمنطقة، وذلك لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني والمهني " فرصة عمل لكل خريج"، وتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع الشركاء من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.
وأضاف أن "الملتقى هدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك"، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عدداً من الورش التدريبية والدورات التدريبية لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل، بالإضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات تتعلق بالتوظيف مع ثلاث شركات بالمنطقة، وتوقيع عقود مباشرة مع عدد من الخريجين والخريجات.