589 متدربًا يحصلون على شهادات معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية

بدوره، أكد عميد الكلية التقنية في تبوك ماجد بن منصور العنزي أن عملية التوجيه والإرشاد المهني تحتل موقعًا مهمًّا بالنسبة لحياة الفرد المهنية، وتعتبر ركيزة أساسية للنجاح على الصعيدين الفردي والاجتماعي. ولعل الحاجة لوجود التوجيه والإرشاد المهني المنظم والمبرمج وفق الأسس والقواعد العلمية السليمة تبدو ماسة وملحة اليوم نتيجة التطور المتسارع في تقنيات العصر، وما يصاحب هذا التطور من تغيرات سريعة في المحيط الإنساني. ويعتبر التوجيه والإرشاد المهني بوابه خروج آمنة، وتحديدًا لدى المتدربين في الكليات، ومَن هم على أبواب التخرج.