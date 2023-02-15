589 متدربًا يحصلون على شهادات معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، ممثلة بالكلية التقنية للبنين، وبالتعاون مع مبادرة الإرشاد المهني بالجامعات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجًا تأهيليًّا لسوق العمل، يستهدف المتدربين الذين على وشك التخرج.
واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، تخللها مجموعة من الورش التدريبية. وقدم الورش عبدالمجيد بن لافي العنزي ممثل مبادرة الإرشاد المهني بالجامعات والمرشد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبيَّن المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، أهمية التعرف على احتياجات سوق العمل بهدف مساعدة المتدربين على اتخاذ القرارات المهنية السليمة، وتوعيتهم مهنيًّا لاكتشاف طموحاتهم ومهاراتهم وميولهم وقدراتهم المهنية، وتوفير معلومات عن سوق العمل، والفرص التدريبية المتاحة؛ وذلك من أجل الربط بين هذه المعلومات بما يعرفونه عن أنفسهم، واختيار مهنة المستقبل، واتخاذ قرارات ملائمة لشخصياتهم المهنية.
ونوه "البلوي" بضرورة الاستفادة من جلسات الإرشاد والتوجيه المهني، وبرامجه التي تقدم خدمات مهنية للفئات المستهدفة في الوحدات التدريبية.
بدوره، أكد عميد الكلية التقنية في تبوك ماجد بن منصور العنزي أن عملية التوجيه والإرشاد المهني تحتل موقعًا مهمًّا بالنسبة لحياة الفرد المهنية، وتعتبر ركيزة أساسية للنجاح على الصعيدين الفردي والاجتماعي. ولعل الحاجة لوجود التوجيه والإرشاد المهني المنظم والمبرمج وفق الأسس والقواعد العلمية السليمة تبدو ماسة وملحة اليوم نتيجة التطور المتسارع في تقنيات العصر، وما يصاحب هذا التطور من تغيرات سريعة في المحيط الإنساني. ويعتبر التوجيه والإرشاد المهني بوابه خروج آمنة، وتحديدًا لدى المتدربين في الكليات، ومَن هم على أبواب التخرج.
من جهته، تحدَّث رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية التقنية المشرف على البرنامج، الدكتور عياش العنزي، لـ"سبق" بأن البرنامج يحتوي على عدد من الورش التدريبية التي تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات الالتحاق بسوق العمل.
وقد حملت الورش العناوين الآتية: إعداد السيرة الذاتية، ومهارات اجتياز المقابلات الشخصية، ومهارات تسويق الذات، واستخدام موقع Linkedin باحترافية، واخلاقيات المهنة وثقافة العمل، والتعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبلغ عدد المسجلين بالبرنامج 661 متدربًا، كما بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على شهادات معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية (589) متدربًا.
وفي نهاية برنامج الورش التدريبية، قدّم عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي درعًا تذكارية لعبدالمجيد بن لافي العنزي بهذه المناسبة.