نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال: نعتز بقيادتنا الحكيمة ونجدد الولاء في اليوم الوطني الـ94

رفع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية عبدالعزيز بن حمد الجميح التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94.
وقال الجميح: نجدد في هذا اليوم المجيد فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة التي قادت هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس-رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية عبر مشاريع تعزز تنمية وازدهار المجتمع.
وأضاف الجميح أن المملكة حققت بفضل الله سبحانه العديد من المنجزات، وما نشهده من ازدهار وتوسع شمل كل المجالات. مؤشر على المفهوم الأسمى للوطنية والانتماء الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وخدمة أبنائه وتسخير الممكنات لبناء الوطن وتشييد نهضته والاهتمام بالمواطن الذي يعد الركيزة الأساسية في التنمية.