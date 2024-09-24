نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال: نعتز بقيادتنا الحكيمة ونجدد الولاء في اليوم الوطني الـ94

وقال الجميح: نجدد في هذا اليوم المجيد فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة التي قادت هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس-رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية عبر مشاريع تعزز تنمية وازدهار المجتمع.