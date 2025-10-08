محافظ الطائف يطّلع على إنجازات "بر وادي محرم" ويشيد بجهودها المجتمعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم طلال الطويرقي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله الثبيتي.