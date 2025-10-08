محافظ الطائف يطّلع على إنجازات "بر وادي محرم" ويشيد بجهودها المجتمعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بوادي محرم طلال الطويرقي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله الثبيتي.
واطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير أعمال الجمعية، الذي استعرض أبرز مشاريعها وإنجازاتها، إضافة إلى البرامج الرعوية والتنموية المقدمة للمستفيدين.
وثمّن سمو محافظ الطائف الجهود المبذولة في مجال العمل الخيري، موجّهًا شكره لمنسوبي الجمعية على ما يقدمونه من خدمات مجتمعية وإنسانية تُسهم في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي.