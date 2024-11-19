أمير منطقة تبوك يتسلم التقرير السنوي لهيئة "مدن"

تسلَّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام المنطقة الغربية لـ"مدن" المهندس محمد بن عبدالوهاب شريان.
واستمع الأمير خلال اللقاء، لشرح حول الإنجازات والمشاريع التي تضمنها التقرير، والفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات اللوجستية التي توفرها الهيئة على المستوى الوطني.
كما اطّلع على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والأخرى المستقبلية عن المدينة الصناعية بمنطقة تبوك.
وأكد أهمية الدور الذي تقوم به "مدن" في تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، وكذلك توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي؛ ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات، ويعزز من التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وقال: إن المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لمنظومة الصناعة، بما يعزز التنمية الشاملة ويلبي الاحتياجات المحلية ويدعم الصادرات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جهته أعرب المهندس محمد شريان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه الدائم لما يوليه من اهتمام ومتابعة لأعمال الهيئة للنهوض بالخطط الصناعية المستقبلية بالمنطقة.