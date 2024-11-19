أمير منطقة تبوك يتسلم التقرير السنوي لهيئة "مدن"

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به "مدن" في تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، وكذلك توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي؛ ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات، ويعزز من التنمية الاقتصادية بالمنطقة.