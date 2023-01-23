"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق "دوري شتاء درب زبيدة" لكرة القدم.. الخميس

تُطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الخميس المقبل، "دوري شتاء درب زبيدة" لكرة القدم، والذي سيُقام على ملعب لينة لكرة القدم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" في قرية لينة التاريخية.
وأوضحت الهيئة أن نظام بطولة الدوري هو "خروج المغلوب"، مشددةً على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والتزام المشاركين بالاحترام وروح المنافسة.
وأكدت الهيئة إلزامية حضور قرعة توزيع الفرق المسجلة مع إحضار كشوفات بأسماء المشاركين لكل فريق، فيما سيتم إرسال رسائل على الواتس آب للمسجلين في موعد القرعة محدد الوقت، وأنه في حالة عدم حضور ممثل من الفريق لقرعة توزيع الفرق للبطولة سيتم شطب اسم الفريق من المنافسة مباشرة.
وشددت على إحضار كشف بأسماء الفريق ويحتوي على (اسم اللاعب - رقم الهوية - رقم الجوال - المركز)، والحضور للملعب قبل موعد المباراة بـ 45 دقيقة ليتم التحضير والتسخين والتأكد من جاهزية الفريق للمباراة.
وبيّنت الهيئة أن التسجيل في البطولة مستمر من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة https://2u.pw/R3OGoj أو أركان التسجيل الموجودة في مواقع الفعاليات.