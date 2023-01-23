"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق "دوري شتاء درب زبيدة" لكرة القدم.. الخميس

تُطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الخميس المقبل، "دوري شتاء درب زبيدة" لكرة القدم، والذي سيُقام على ملعب لينة لكرة القدم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" في قرية لينة التاريخية.