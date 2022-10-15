اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورتها التدريبية التاسعة

فيما تناولت الدورة في أيامها الأولى المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتطوُّره التاريخي، ومصادره، ومبادئه، ونطاق تطبيقه، وآليات تنفيذه، ودور المنظمات الدولية في النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، وكذلك العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشأة اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية، والقانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية.