اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورتها التدريبية التاسعة

اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بمدينة الرياض دورتها التدريبية التاسعة في عام 2022م.
وشهد اليوم الأخير من الدورة جلسة نقاش حول القانون الدولي الإنساني، ودور السعودية الفاعل في المجال الإنساني، والتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة.
فيما تناولت الدورة في أيامها الأولى المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتطوُّره التاريخي، ومصادره، ومبادئه، ونطاق تطبيقه، وآليات تنفيذه، ودور المنظمات الدولية في النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية، وكذلك العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشأة اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية، والقانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك بحضور أكثر من 120 متدربًا من العاملين في القطاعات الحكومية والعسكرية. كما شهدت الدورة مشاركة فاعلة من المتخصصين والأكاديميين والإعلاميين من داخل السعودية وخارجها.