"عناية" تفوز بجائزة "الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية" وتحصل على المركز الثالث

وأشار إلى أنّ "هذه الإنجازات تشكّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود، من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات في تعزيز صحة المجتمع"، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم والرعاية والإشراف المباشر على أداء الإدارة التنفيذية من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وكذلك الدعم غير المحدود الذي ظلّ يقدّمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشركاؤها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، فلهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم الجائزة بمناسبة هذا الفوز.