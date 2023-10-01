"عناية" تفوز بجائزة "الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية" وتحصل على المركز الثالث

أعلن الأميرُ فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس هيئة جائزة الملك خالد، رئيس مجلس الأمناء، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مؤسسة الملك خالد بمدينة الرياض؛ أسماءَ الفائزين بالجائزة لعام 2023م، التي تتضمن شركاء التنمية، وتميز المنظمات غير الربحية، والاستدامة.
وفاز بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، والتي تُمنح للمنظمات غير الربحية المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتتميّز بالأداء الإداري، وانتهاج أفضل الممارسات المتبعة في خدمة مستفيديها؛ حيث حصلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" على المركز الثالث.
وهنّأ رئيسُ مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، الإدارةَ التنفيذية على ما تقدمه من جهود تطويرية تضع الجمعية في مواقع متقدّمة وريادية، وطالبها ببذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق رسالتها وأهدافها الصحية التي ستسهم في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي وصحي.
وأشار إلى أنه "سعيد بهذه الجائزة التي تؤكد أن عناية تسير بخطوات حثيثة نحو التميز في تقديم برامج خدمية ذات أثر عميق تسهم في التنمية الصحية في المجتمع".
وفي جانب آخر عبّر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، عن سروره واعتزازه بحصول الجمعية على "جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية". وقال: إن "هذه الجائزة تنضمّ إلى مثيلاتها من جوائز وشهادات التميّز التي حصلت عليها الجمعية من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية".
وأشار إلى أنّ "هذه الإنجازات تشكّل حافزًا لبذل المزيد من الجهود، من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات في تعزيز صحة المجتمع"، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم والرعاية والإشراف المباشر على أداء الإدارة التنفيذية من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وكذلك الدعم غير المحدود الذي ظلّ يقدّمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشركاؤها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، فلهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم الجائزة بمناسبة هذا الفوز.
وقال مدير إدارة التميز عبدالإله بن عدنان السراج: إن "إدارة التميز بالجمعية قامت، بتعليمات من الإدارة العليا، بتوجيه الإدارات المختلفة إلى ضرورة تبنّي سياسة الجودة والتميز بحيث تقوم ببناء وتصميم منهجيات العمل ومراجعتها وتقييمها ومتابعتها أولًا بأول، وبأساليب علمية منهجية؛ حيث يتوافر لدى كل إدارة منهجيات محكمة ومتبعة للإنجاز والعمل".
وأشار إلى أن الجمعية قد وضعت ضمن أولوياتها في استراتيجيتها الثانية "2023 - 2027م"، الاستمرار في تطبيق أنظمة الجودة والتميز المؤسسي، والمشاركة المستمرة في الفعاليات المحلية والعربية المنظمة لجوائز وشهادات الجودة والتميز المؤسسي، مبينًا أن الجمعية قد حصلت على 16 تكريمًا ما بين جوائز وشهادات في التميز المؤسسي من مؤسسات محلية وعالمية، وتطمح إلى حصد المزيد منها.