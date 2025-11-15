بمشاركة 30 جمعية من مختلف المناطق.. ملتقى "خبرات" يُعزّز تبادل الخبرات في العمل التنموي بالأفلاج

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات، وتطوير قدرات العاملين في القطاع غير الربحي، وتعزيز الأثر المجتمعي للجمعيات، من خلال سلسلة من البرامج المتخصّصة وورش العمل التي ركّزت على الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وبناء البيئات الشبابية المحفّزة للعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.