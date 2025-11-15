بمشاركة 30 جمعية من مختلف المناطق.. ملتقى "خبرات" يُعزّز تبادل الخبرات في العمل التنموي بالأفلاج

استضافت جمعية تنمية الأفلاج، بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لجمعيات التنمية بالمملكة وبدعم من صندوق دعم الجمعيات، فعاليات ملتقى "خبرات" الذي أُقيم على مدى يومين في محافظة الأفلاج، بمشاركة 30 جمعية تنموية من مختلف مناطق المملكة.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات، وتطوير قدرات العاملين في القطاع غير الربحي، وتعزيز الأثر المجتمعي للجمعيات، من خلال سلسلة من البرامج المتخصّصة وورش العمل التي ركّزت على الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وبناء البيئات الشبابية المحفّزة للعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.
وتضمّنت الفعاليات ورشة عمل حول الاستدامة المالية في جمعيات التنمية، ناقشت استراتيجيات التمويل وتنمية الموارد، إلى جانب جلسة تعريفيّة بمركز الابتكار الاجتماعي وآليّات دعمه للمشاريع النوعية، كما تمّ استعراض جهود صندوق دعم الجمعيات في تمكين القطاع غير الربحي.
وشهد الملتقى أيضًا ورشًا حول مستقبل جمعيات التنمية والفرص التشريعية والتنظيمية التي تُعزّز من استدامة القطاع، بالإضافة إلى لقاءات مفتوحة بين ممثلي الجمعيات لتبادل التجارب الناجحة، ومناقشة أبرز التحديات المشتركة.
واختُتمت الفعاليات بحفل تكريم المشاركين، وسط تأكيد على أهمية هذا النوع من الملتقيات في ترسيخ مبدأ تبادل المعرفة والخبرات، ودعم توجّهات المملكة نحو تطوير القطاع غير الربحي، ورفع جودة خدماته بما يتماشى مع "رؤية 2030".