"الرشيدي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية تربة حائل.. ويقوم بجولة على الأقسام

ويعدّ "الرشيدي" واحدًا من الكفاءات الوطنية المتميزة، فهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بتخصص إدارة أعمال، وعمل في عدة مواقع، وشغل منصب نائب رئيس بلدية أنبوان بمنطقة حائل، ولديه خبرة في العمل البلدي.