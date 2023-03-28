"الرشيدي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية تربة حائل.. ويقوم بجولة على الأقسام

باشر رئيس بلدية تربة حائل سعدي بن فايز الرشيدي، اليوم الثلاثاء، مهام عمله الجديد بعد صدور قرار أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بتكليفه رئيسًا لبلدية تربة حائل.
وقام "الرشيدي" بجولة شملت أقسام بلدية تربة حائل للاطلاع على سير العمل، والتقى رؤساء ومديري الأقسام والموظفين، واستمع لشرح عن أداء ومهام الأقسام في البلدية.
ويعدّ "الرشيدي" واحدًا من الكفاءات الوطنية المتميزة، فهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بتخصص إدارة أعمال، وعمل في عدة مواقع، وشغل منصب نائب رئيس بلدية أنبوان بمنطقة حائل، ولديه خبرة في العمل البلدي.