"تجمع الطائف" ينفذ دورة تدريبية لتطوير مهارات مسؤولي "إدارة المخاطر"

دشن نائب الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي للتشغيل الدكتور فواز الزايدي دورة أخصائي معتمد في إدارة المخاطر المؤسسية التي نفذتها الإدارة التنفيذية للمخاطر بتجمع الطائف الصحي.
وتفصيلاً، تستهدف الدورة مسؤولي إدارة المخاطر بتجمع الطائف الصحي لبناء قدراتهم في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع المخاطر المتعلقة بمجال أعمالهم.
من جانبه، ذكر مدير الإدارة التنفيذية بتجمع الطائف الصحي خالد بخاري أن الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام، تتناول مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية إضافة إلى أهم المصطلحات والتعاريف المرتبطة بإدارة المخاطر كما تتناول دور إدارة المخاطر في المنظمات ودور مجلس الإدارة تجاه إدارة المخاطر المؤسسية وتستعرض المعايير والأطر العالمية لإدارة المخاطر وإستراتيجيات معالجة المخاطر ومراحل عمليات إدارة المخاطر.