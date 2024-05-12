"تجمع الطائف" ينفذ دورة تدريبية لتطوير مهارات مسؤولي "إدارة المخاطر"

من جانبه، ذكر مدير الإدارة التنفيذية بتجمع الطائف الصحي خالد بخاري أن الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام، تتناول مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية إضافة إلى أهم المصطلحات والتعاريف المرتبطة بإدارة المخاطر كما تتناول دور إدارة المخاطر في المنظمات ودور مجلس الإدارة تجاه إدارة المخاطر المؤسسية وتستعرض المعايير والأطر العالمية لإدارة المخاطر وإستراتيجيات معالجة المخاطر ومراحل عمليات إدارة المخاطر.